È stato firmato un accordo integrativo tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, che prevede aumenti del salario variabile, miglioramenti nel welfare aziendale e misure per la sicurezza e la sostenibilità sul luogo di lavoro. L’intesa riguarda anche i dipendenti di una sede specifica, ampliando così i benefici e le tutele per tutto il personale coinvolto. La firma si inserisce in un contesto di dialogo tra le parti sociali e l’azienda.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Rafforzamento del salario variabile, miglioramento del welfare aziendale e maggiore attenzione a sicurezza e sostenibilità. È stato sottoscritto l’accordo integrativo di secondo livello in Pettenon Cosmetics S.p.A. Società Benefit per il triennio 2026–2028, con il contributo della CISL attraverso la FEMCA CISL Toscana. Pettenon Cosmetics rappresenta una realtà industriale di primo piano nel settore della cosmetica professionale, con oltre 80 anni di storia e una presenza in più di 100 Paesi. Il gruppo ha registrato negli ultimi anni una crescita costante, raggiungendo un fatturato di circa 178 milioni di euro nel 2024 e confermando un percorso di sviluppo solido.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pettenon Cosmetics, firmato l’accordo integrativo: Cisl, più salario, welfare e diritti anche per i lavoratori di Sansepolcro

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