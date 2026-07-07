Torstein Traeen ha indossato la maglia gialla dopo aver vinto la quarta tappa del Tour de France 2026. Il corridore norvegese è entrato in fuga e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. Pogacar e Vingegaard sono finiti alla pari nel secondo posto. La tappa si è conclusa con Traeen in fuga, lasciando gli altri ciclisti a circa un minuto di distanza. La classifica generale vede Traeen in testa, con Pogacar e Vingegaard che si contendono il secondo posto.

Torstein Traeen ha conquistato la maglia gialla al termine della quarta tappa del Tour de France 2026: il norvegese è entrato in una fuga bidone, giunta al traguardo con un vantaggio superiore ai tredici minuti sul gruppo dei migliori, ed è così riuscito a impossessarsi del prestigioso simbolo del primato nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. L’alfiere della Uno-X Mobility, sesto all’arrivo di Foix, dove si è imposto il danese Mads Pedersen con una volata regale, si regala il giorno più bello della carriera e arricchisce un palmares in cui spicca una sola affermazione da professionista. Il 30enne ha lo stesso tempo dello statunitense Sean Quinn e un vantaggio di 3’50” sul ceco Mathias Vacek, che potrebbe avere anche delle ambizioni importanti nel corso delle tre settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, quarta tappa: Traeen in maglia gialla con una fuga bidone! Pogacar e Vingegaard alla pari

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Tour de France 2026 : Etape 1, contre-la-montre par équipes

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