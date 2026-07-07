Classifica Tour de France 2026 quarta tappa | Traeen in maglia gialla con una fuga bidone! Pogacar e Vingegaard alla pari
Torstein Traeen ha indossato la maglia gialla dopo aver vinto la quarta tappa del Tour de France 2026. Il corridore norvegese è entrato in fuga e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. Pogacar e Vingegaard sono finiti alla pari nel secondo posto. La tappa si è conclusa con Traeen in fuga, lasciando gli altri ciclisti a circa un minuto di distanza. La classifica generale vede Traeen in testa, con Pogacar e Vingegaard che si contendono il secondo posto.
Torstein Traeen ha conquistato la maglia gialla al termine della quarta tappa del Tour de France 2026: il norvegese è entrato in una fuga bidone, giunta al traguardo con un vantaggio superiore ai tredici minuti sul gruppo dei migliori, ed è così riuscito a impossessarsi del prestigioso simbolo del primato nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. L’alfiere della Uno-X Mobility, sesto all’arrivo di Foix, dove si è imposto il danese Mads Pedersen con una volata regale, si regala il giorno più bello della carriera e arricchisce un palmares in cui spicca una sola affermazione da professionista. Il 30enne ha lo stesso tempo dello statunitense Sean Quinn e un vantaggio di 3’50” sul ceco Mathias Vacek, che potrebbe avere anche delle ambizioni importanti nel corso delle tre settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 : Etape 1, contre-la-montre par équipes
Notizie e thread social correlati
Classifica Tour de France 2026, prima tappa: Vingegaard in maglia gialla, Ganna davanti a PogacarIl Tour de France 2026 è iniziato con una cronometro a squadre di 19,6 chilometri a Barcellona.
Classifica Tour de France 2026: Vingegaard maglia gialla, Pogacar a 12?! Ganna e Piganzoli in top10Il Tour de France 2026 si è aperto con una cronometro a squadre di 19,6 chilometri a Barcellona, che include lo strappo del Cote de Montjuic e...
Temi più discussi: Classifica Tour de France 2026; Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar in vetta anche alla graduatoria a punti; Tour de France 2026, terza tappa: risultati, ordine di arrivo e classifica; Tour de France 2026, le altre classifiche.
Tour de France 2026, Jonas Vingegaard cede la Maglia Gialla: È sempre difficile battere Tadej Poga?ar in volata, ma in classifica ora siamo esattamente a pari x.com
Ecco la nuova classifica del Tour de France: Pogacar ingiocabile a Les Angles con Del Toro da ultimo uomo, niente da fare per Vingegaard. Come finirà quando si arriverà sulle salite vere? Link nel primo commento. facebook
Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit
DIRETTA TOUR DE FRANCE 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai 2: gruppo spaccato, 5 davanti! (7 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 7 luglio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Carcassonne-Foix di 181,9 km. ilsussidiario.net
Tour de France, Pogacar vince la tappa di Les Angles ed è in maglia giallaStavolta Tadej Pogacar non fa regali. Lo sloveno mette a lavorare la sua squadra per tutta la tappa, sfrutta il lavoro di Del Toro negli ultimi km in salita e vince sul traguardo di Les Angles, il pri ... sport.sky.it