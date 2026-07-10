Torneo della Montagna | definito il quadro della fase finale della categoria Juniores La ’viking row’ della Querciolese è vincente

La Querciolese ha pareggiato 1-1 contro il Felina nell'ultima partita e si è qualificata alla fase finale del torneo Juniores. Il gol del Felina, segnato da Baldelli, aveva portato in vantaggio i locali, ma un’autorete di Cassinadri, favorita da Montelaghi, ha garantito il punto decisivo per la qualificazione. La squadra biancorossa si è così aggiudicata il passaggio del turno, con l’ultima gara che ha concluso la fase a gironi.

Ora anche il quadro delle fasi finali del Montagna Juniores è definito. L’ultima gara ha visto la Querciolese strappare il pari (1-1) al Felina che doveva per forza vincere: Baldelli aveva illuso i locali, poi ecco il pareggio biancorosso (autorete di Cassinadri propiziata da Montelaghi) che vale la qualificazione. Non solo calcio giocato, però: quella di mercoledì a Felina è stata una serata piena di significati, in quanto con la presenza di tanti amici, e con cori, striscioni e magliette, il mondo di San Giovanni di Querciola ha ricordato Alberto Morani, scomparso lunedì. Il figlio, Matteo, è il capitano della Querciolese, e prima dell’inizio ha consegnato un mazzo di fiori pensato dalla società a mamma Elvira, presente in tribuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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