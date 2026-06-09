Il Torneo della Montagna tra calcio e curiosità Maxischermo amarcord Oggi tocca agli Juniores

Da ilrestodelcarlino.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica sera, nel paese di Baiso, è stato allestito un maxischermo dietro una bandierina del calcio d’angolo, trasmettendo diverse immagini. L’evento ha fatto parte del Torneo della Montagna, che coinvolge squadre di calcio e iniziative estive. Questa sera tocca agli Juniores, con partite e attività programmate. Nessuna informazione su eventuali risultati o dettagli specifici delle partite.

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Il Montagna è anche storie di paese e iniziative per animare l’estate. Domenica sera il Baiso ha allestito un maxischermo dietro una delle bandierine del calcio d’angolo, trasmettendo varie immagini. Oltre a spezzoni della gara dei Giovanissimi e frammenti del riscaldamento dei "grandi", è stato molto apprezzato il video mandato in onda poco prima del fischio d’inizio. Una carrellata di foto di squadre e personaggi storici del calcio baisano, ripercorrendo la storia dei canarini nel Montagna. Sotto le note di "Che fantastica storia è la vita" di Antonello Venditti e di "Un’estate italiana-Notti magiche" di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, i presenti hanno riassaporato volti e estati di anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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