Domenica 5 luglio 2026, al MetLife Stadium nel New Jersey, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus sono scesi dagli spalti fino agli spogliatoi. Hanno abbracciato i giocatori e i protagonisti della Viking Row, mentre i tifosi si radunavano intorno, festeggiando la celebrazione ormai nota. La scena si è svolta tra abbracci e sorrisi, con i membri della famiglia reale che si sono uniti al clima di gioia generale.

N ella serata di domenica 5 luglio 2026, al MetLife Stadium del New Jersey, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus di Norvegia hanno vissuto la serata più esaltante della loro giovane vita da eredi al trono, esultando in tribuna per la storica vittoria della Norvegia sul Brasile di Carlo Ancelotti, firmata da una doppietta di Erling Haaland e valsa la qualificazione ai quarti dei Mondiali 2026. I due figli del principe ereditario Haakon e della principessa Mette-Marit erano volati apposta negli Stati Uniti per sostenere la propria nazionale, e non si sono lasciati sfuggire l’occasione di festeggiare un successo entrato nella storia dello sport scandinavo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sugli spalti la festa più bella è quella della principessa Ingrid Alexandra e del principe Sverre Magnus, scesi fino agli spogliatoi per abbracciare la squadra e protagonisti, insieme ai tifosi, della ormai celebre Viking Row

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La coreografia più bella dei Mondiali è norvegese e si chiama «Viking Row»La squadra norvegese ha presentato una coreografia chiamata «Viking Row» durante i Mondiali.

Leggi anche: "Viking row": la coreografia norvegese è la più bella dei Mondiali?