Ignazio Abate è stato presentato come nuovo allenatore del Torino. Durante la conferenza stampa, ha dichiarato di voler portare in campo una squadra coraggiosa, riconoscibile e con un’identità ben definita. La società ha ufficializzato il suo incarico, segnando l’inizio di una nuova fase per il club. Abate ha parlato di obiettivi e del desiderio di rafforzare il carattere del team, senza specificare dettagli sulle strategie future.

Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino, il nuovo corso granata parte da identità e coraggio: le parole del tecnico in conferenza stampa. È il giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino. Il tecnico granata, affiancato dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, ha illustrato le linee guida del suo progetto: identità, coraggio, senso di appartenenza e una squadra capace di proporre gioco. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano A introdurre il nuovo corso è stato proprio Petrachi, che ha ribadito la convinzione della società nella scelta dell’ex allenatore della Juve Stabia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Abate si presenta come nuovo allenatore del Torino: «Voglio un Toro coraggioso, riconoscibile e con identità»

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LA PRESENTAZIONE DI MISTER ROBERTO DAVERSA

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PG Chierico dell'Crepuscolo (Morninglord) che è in realtà (senza saperlo) il figlio Aasimar del folle Abate; e che sta anche in realtà (senza saperlo) eseguendo gli ordini dei Poteri Oscuri? reddit