L’antica bottega di Prospero, che ha resistito per oltre tre secoli, è ancora aperta e gestita dalla stessa famiglia da cinque generazioni. La porta di ingresso si apre su un locale che conserva intatto il fascino di un passato lontano, con oggetti e arredi che testimoniano l’artigianato locale di lunga data. La bottega si trova nel centro storico di Lucca, un luogo noto per le sue tradizioni e la sua storia.

Lucca, 6 maggio 2026 – Un nome, una porta che si spalanca su tutta la storia e la tradizione lucchese. “Prospero” in via Santa Lucia è la tappa immancabile di tanti turisti ma anche quella dei lucchesi che qui trovano il fagiolo “top”, la frutta candita, i mix per la zuppa più buona e mille altre squisitezze della tavola lucchese. Dire “antica bottega" in questo caso non è certo una forzatura. Prospero esiste dal 1790. “Da quella data a oggi – dicono i titolari – inevitabilmente sono tante le cose che sono cambiate, ma altrettante sono quelle rimaste invariate: la promozione delle antiche tradizioni agricole e la stretta collaborazione con i produttori locali”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’antica bottega da Prospero, più di 300 anni e 5 generazioni. “Qui si respira la storia”

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