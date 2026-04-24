Tiro a volo azzurrini in corsa per la finale a Il Cairo nel trap in Coppa del Mondo junior
Al termine della prima giornata delle qualificazioni a Il Cairo, in Egitto, si sono disputate le prove di tiro a volo nella tappa di Coppa del Mondo junior 2026. Dei 125 piattelli previsti, tre dei quattro giovani italiani partecipanti hanno raggiunto la fase successiva, dopo aver superato le prime 75 prove. La competizione prosegue con la speranza di ottenere ulteriori qualificazioni per le finali.
Buone notizie dalle pedane del trap al termine della prima giornata delle qualificazioni individuali a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: dopo 75 piattelli dei 125 previsti sono in corsa per l’ingresso in finale 3 dei 4 azzurrini al via. Nel trap individuale maschile Francesco Tanfoglio è secondo a quota 7175, mentre Luca Gerri insegue in 19ma posizione in solitaria con 6375. Comanda il cipriota Giorgos Grigoriou con 72, mentre a quota 71 assieme all’azzurrino c’è l’atleta individuale neutrale Ivan Saponenko. Nel trap individuale femminile comanda Camilla Stella Piazza, prima da sola a quota 6975, mentre Martina Montani si trova nel quintetto al quinto posto con 6375.🔗 Leggi su Oasport.it
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