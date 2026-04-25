Tiro a volo doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il Cairo

Nella tappa di Coppa del Mondo junior di tiro a volo a Il Cairo, si sono svolte le gare femminili e maschili. La ragazza italiana ha conquistato il primo posto, mentre la sua compagna si è piazzata seconda. Nel settore maschile, un altro atleta italiano si è posizionato terzo nella classifica finale. La competizione si è svolta nella capitale egiziana, coinvolgendo giovani atleti provenienti da diverse nazioni.

Gran risultato per l’Italia del trap a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: nella gara femminile Martina Montani vince davanti a Camilla Stella Piazza, mentre nella prova maschile termina terzo Francesco Tanfoglio. Nel trap individuale femminile arriva la doppietta azzurra: Martina Montani vince e sigla il nuovo record del mondo di categoria con 2630, superando Camilla Stella Piazza, seconda a quota 2230, mentre sale sul gradino più basso del podio l’atleta individuale neutrale Kseniia Samofalova, terza con 1825. Nel trap individuale maschile Francesco Tanfoglio è terzo a quota 1925, mentre il successo va al francese Thomas Agez, che si impone con 2830, battendo il britannico Thomas William Betts, secondo a quota 2730.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il Cairo Notizie correlate Tiro a volo, azzurrini in corsa per la finale a Il Cairo nel trap in Coppa del Mondo juniorBuone notizie dalle pedane del trap al termine della prima giornata delle qualificazioni individuali a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa... Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: Rossi in testa alla qualifica, Sessa terza. Doppia finale azzurra nel trap femminile su Sportface TVLa campionessa olimpica di Londra 2012 chiude al comando con 121/125, Sessa si qualifica con il terzo punteggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tiro a volo, Marco Coco sfiora la vittoria nello skeet junior a Il Cairo. Quarta Eleonora Ruta; Chirilenco e bomber Celi lanciano La Rocca Monselice: una doppietta di Trevisan rimedia per l'Unione Cadoneghe; Scherma, l’Italia firma la doppietta in Coppa del Mondo! Le azzurre dominano il fioretto a Il Cairo; Salto con gli sci, a sorpresa niente gare di volo femminile a Vikersund nel 2027. La Slovenia non ci sta e provoca. Tiro a volo, doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il CairoGran risultato per l'Italia del trap a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: nella gara femminile Martina ... oasport.it Tiro a volo, azzurrini in corsa per la finale a Il Cairo nel trap in Coppa del Mondo juniorBuone notizie dalle pedane del trap al termine della prima giornata delle qualificazioni individuali a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del ... oasport.it La finale dei Coppa del Mondo FIFA 2026 segnerà una svolta storica: per la prima volta verrà introdotto un vero e proprio “half-time show”, sul modello dello spettacolo che accompagna ogni anno la finalissima del Super Bowl L'articolo completo su #Ang - facebook.com facebook Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L’Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la “bancarotta morale” degli Stati Uniti, che temono perfin x.com