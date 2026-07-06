Al termine della seconda giornata di qualificazioni dello skeet femminile a Lonato del Garda, su 86 tiratrici, Sara Bongini è in corsa per la finale dopo aver sparato 100 piattelli. La gara si sta concludendo e l'azzurra si trova a una serie dal termine delle qualificazioni. La tappa della Coppa del Mondo 2026 si sta disputando sulle pedane bresciane.

Al termine della seconda giornata delle qualificazioni dello skeet individuale femminile a Lonato del Garda, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, sulle 86 le tiratrici in gara sulle pedane bresciane, l’azzurra Sara Bongini è in lotta per l’ingresso in finale ad una serie dal termine. Dopo 100 dei 125 piattelli previsti, inoltre, comanda in solitaria con lo score di 98100 l’azzurra Giada Longhi, la quale, però, è iscritta alla gara soltanto per il ranking e dunque non avrà la possibilità di disputare la finale anche nel caso in cui dovesse chiudere tra le prime otto. Alle sue spalle c’è un quartetto a quota 97100, ma anche in questo caso due tiratrici sono in gara solo per i punti del ranking, ovvero la cinese Che Yufei e la slovacca Monika Stibrava. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Sara Bongini in corsa per la finale dello skeet a Lonato dopo 100 piattelli

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