Tifoso aggredito dopo il selfie negato | daspo di un anno al calciatore dell’Hellas Verona
Un tifoso è stato aggredito dopo aver richiesto un selfie e successivamente, un calciatore dell’Hellas Verona è stato colpito da un daspo di un anno. La misura interdittiva vieta all’atleta di accedere a impianti e eventi sportivi per 12 mesi. La polizia ha emesso il provvedimento, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o responsabilità. La vicenda si è verificata nel contesto di una partita di calcio, attirando l’attenzione sulle misure di prevenzione e sicurezza.
VERONA – Gift Orban, nigeriano 23enne dell’Hellas Verona dell’Hoffenheim, per 12 mesi non potrà accedere a impianti e manifestazioni sportive perché colpito da daspo. Il provvedimento è stato emesso dalla Questura di Verona dopo che, il 19 aprile, fuori dal Bentegodi il calciatore era stato protagonista di momenti di forte tensione con alcuni tifosi dopo aver negato un selfie. Secondo quanto ricostruito dalla digos quel giorno Orban era stato fermato da alcuni tifosi mentre lasciava lo stadio Bentegodi, a bordo della sua auto, dopo la partita di Serie A tra Hellas e Milan. Nel parcheggio accanto alla palazzina Masprone un tifoso gli aveva chiesto di scattare un selfie e il 23enne aveva reagito in modo stizzito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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