Un calciatore dell’Hellas Verona, di nazionalità nigeriana e 23 anni, è stato sanzionato con un divieto di accesso di un anno agli impianti sportivi. La misura è stata adottata dopo un episodio in cui un tifoso è stato aggredito, a seguito di un rifiuto di scattare un selfie. La decisione riguarda il calciatore e vieta la partecipazione a eventi sportivi per 12 mesi.

VERONA - Gift Orban, nigeriano 23enne dell'Hellas Verona dell'Hoffenheim, per 12 mesi non potrà accedere a impianti e manifestazioni sportive perché colpito da daspo. Il provvedimento è stato emesso dalla Questura di Verona dopo che, il 19 aprile, fuori dal Bentegodi il calciatore era stato protagonista di momenti di forte tensione con alcuni tifosi dopo aver negato un selfie. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito dalla digos quel giorno Orban era stato fermato da alcuni tifosi mentre lasciava lo stadio Bentegodi, a bordo della sua auto, dopo la partita di Serie A tra Hellas e Milan. Nel parcheggio accanto alla palazzina Masprone un tifoso gli aveva chiesto di scattare un selfie e il 23enne aveva reagito in modo stizzito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tifoso aggredito dopo il selfie negato: daspo di un anno al calciatore dell'Hellas Gift Orban

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hellas Verona, Daspo di un anno per Gift Orban dopo la lite con un tifosoUn anno di Daspo è stato emesso contro Gift Orban, attaccante dell’Hellas Verona, in seguito a una lite con un tifoso avvenuta dopo la partita di...

Violenze e scontri al Bentegodi con Napoli e Genoa: 17 Daspo e 3 denunce per i tifosi dell'HellasLa polizia di Verona ha concluso le indagini su violenze e scontri avvenuti durante le partite casalinghe dell'Hellas Verona contro Napoli e Genoa.

Daspo di un anno per Gift Orban: il provvedimento dopo l'episodio con un tifoso dell'HellasL'attaccante nigeriano, rientrato all'Hoffenheim dopo il prestito all'Hellas Verona, è stato raggiunto da un DASPO di dodici mesi in relazione ai fatti avvenuti dopo la sfida contro il Milan Gift Orba ... tuttomercatoweb.com

Tifoso aggredito dopo il selfie negato: daspo di un anno al calciatore dell'Hellas Gift OrbanVERONA - Gift Orban, nigeriano 23enne dell'Hellas Verona dell'Hoffenheim, per 12 mesi non potrà accedere a impianti e ... msn.com