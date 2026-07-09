Un Daspo della durata di un anno è stato notificato a Gift Orban, attaccante dell’Hellas Verona, in relazione agli episodi avvenuti al termine della sfida di Serie A tra Hellas Verona e Milan dello scorso 19 aprile allo stadio Bentegodi. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Verona, Rosaria Amato, al termine delle indagini condotte dagli agenti della Digos, che hanno ricostruito quanto accaduto nel parcheggio adiacente alla palazzina Masprone. La ricostruzione dei fatti. Secondo gli investigatori, l’episodio sarebbe iniziato subito dopo la partita, quando il calciatore stava lasciando lo stadio a bordo della propria automobile. Un giovane tifoso gialloblù gli avrebbe chiesto un selfie, ma Orban avrebbe reagito in modo infastidito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona, Daspo di un anno per Gift Orban dopo la lite con un tifoso

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