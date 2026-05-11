Fermato a Milano per resistenza | Ho detto ‘ce l'avete con i neri' e mi hanno ammanettato davanti ai miei figli
Il 9 maggio, un uomo di origini senegalesi e cittadino italiano è stato fermato a Milano davanti a un ristorante, con i suoi figli presenti. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha dichiarato di aver detto “ce l’avete con i neri” prima di essere ammanettato. La sua posizione riguarda l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nel centro della città.
Diala Kante, orafo originario del Senegal e cittadino italiano, è stato fermato per resistenza il 9 maggio davanti al ristorante Baobab di Milano in presenza dei suoi figli. Il 43enne ha spiegato di aver "solo parlato" e di aver accusato un poliziotto di "avercela con i neri". Come appreso da Fanpage.it, la Questura sta svolgendo approfondimenti in merito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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