Djokovic interrompe bruscamente la domanda su Sinner | Ti fermo subito Parliamo d'altro grazie

Novak Djokovic non ha lasciato finire la domanda in conferenza, appena ha sentito il nome di Sinner: "Ti fermo subito. No, ho appena perso al terzo turno. Parliamo di qualcos'altro, grazie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: A rete gli ho detto...

Notizie e thread social correlati

Brad Gilbert ha avuto una visione: “Se metti Agassi e Djokovic in un frullatore, ti esce Sinner”L'ex coach Brad Gilbert ha commentato il successo di Sinner a Indian Wells, affermando che se si mescolano le caratteristiche di Agassi e Djokovic,...

Sinner, esordio difficile con Bonzi a Madrid. Sfoghi in campo: “Su un punto sono bravo e sull’altro no”A Madrid, Jannik Sinner ha affrontato il suo primo match del torneo contro Bonzi, vincendo in rimonta con i punteggi di 6-7, 6-1, 6-3.