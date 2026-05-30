Djokovic interrompe bruscamente la domanda su Sinner | Ti fermo subito Parliamo d'altro grazie
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Novak Djokovic non ha lasciato finire la domanda in conferenza, appena ha sentito il nome di Sinner: "Ti fermo subito. No, ho appena perso al terzo turno. Parliamo di qualcos'altro, grazie". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: A rete gli ho detto...
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