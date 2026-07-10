Il programma “This Is Me”, condotto da Silvia Toffanin, tornerà in prima serata su Canale 5 con alcune novità. La nuova edizione si concentrerà su storie di vita e testimonianze, con un format rivisitato rispetto alla passata stagione. La trasmissione sarà trasmessa nelle prossime settimane, con un palinsesto ancora da definire. La conduttrice ha già annunciato alcuni cambiamenti nel modo di raccontare le storie dei partecipanti.

‘ This is me ‘ si conferma come uno dei titoli di punta di Canale 5 per la prossima stagione tv. Il programma condotto da Silvia Toffanin tornerà in prima serata con alcune importanti novità. Scopriamo insieme cosa è stato detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Milano. ‘This is me’ torna su Canale 5 con una nuova edizione. ‘ This is me ‘ è stato confermato per il terzo anno consecutivo. Il programma, ideato da Maria De Filippi, andrà in onda nei prossimi mesi in prima serata su Canale 5. A condurlo ci sarà, come sempre, Silvia Toffanin. Ottimi gli ascolti nelle prime due stagioni, con una media di circa 3 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘This Is Me’ di Silvia Toffanin torna su Canale 5: come sarà la nuova edizione

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