CANALE 5 FESTEGGIA VERISSIMO E SILVIA TOFFANIN | STILE UNICO E VINCENTE

Sabato 23 maggio, su Canale 5, si è conclusa la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin, intitolato “Verissimo – Speciale Amici”. L’evento ha celebrato i momenti più significativi dell’ultima edizione, con la partecipazione di vari ospiti e protagonisti dello spettacolo. La trasmissione ha mantenuto un buon riscontro di ascolti, confermando la sua posizione tra gli appuntamenti televisivi più seguiti dal pubblico. La conduttrice ha sottolineato l’unicità del suo stile durante la puntata di chiusura.

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Sabato 23 maggio, su Canale 5, con “Verissimo – Speciale Amici” si conclude la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin che ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra gli appuntamenti più amati dal pubblico. “Verissimo” conferma la sua leadership di fascia negli ascolti del weekend, con una media del 21 % di share al sabato e del 20 % alla domenica, entrambi in crescita rispetto all’omologo del 2025. Particolarmente significativo l’incremento sul target 15-34 anni ( +5.4 punti percentuali al sabato, con 25.3 % di share e +2.3 alla domenica, con 23.2 % di share). Inoltre, il talk viene molto apprezzato dal pubblico femminile con una media del 24. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 FESTEGGIA VERISSIMO E SILVIA TOFFANIN: “STILE UNICO E VINCENTE” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chiara Ferragni-Verissimo, salta lintervista con Silvia Toffanin Sullo stesso argomento Verissimo, Sal Da Vinci e un regalo inaspettato per Silvia ToffaninUn regalo inaspettato quello che Sal Da Vinci ha portato nello studio di Verissimo su Canale 5 per la conduttrice Silvia Toffanin. Claudio Amendola piange a Verissimo, la richiesta a Silvia ToffaninIl ritorno de I Cesaroni segna uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva ma porta con sé anche un’assenza difficile da colmare. Verissimo oggi pomeriggio in tv su Canale 5. Gli ospiti: da Clementino a Romina Carrisi e NekSecondo appuntamento del fine settimana con Verissimo, oggi pomeriggio in tv domenica 10 maggio dalle 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie in studio Clementino, che festeggia 20 anni di carrier ... corrieredellumbria.it A Verissimo arrivano i finalisti di AmiciSilvia Toffanin torna a presidiare il weekend di Canale 5 con due appuntamenti di Verissimo: una puntata inedita in onda oggi, sabato 16 maggio, e una compilation in onda domani, domenica 17 maggio. davidemaggio.it