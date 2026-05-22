Vincente e autentica | Canale 5 celebra Silvia Toffanin e il fenomeno Verissimo

Sabato 23 maggio, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata della stagione di Verissimo, che per l’occasione avrà uno speciale dedicato ad Amici. La trasmissione, condotta da Silvia Toffanin, ha riscosso un buon successo di pubblico e si prepara a concludere questa edizione con un tributo speciale. La puntata sarà caratterizzata da interviste e momenti dedicati ai protagonisti del talent show, e poi ci sarà un saluto finale rivolto agli spettatori.

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Sabato 23 maggio andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata stagionale di Verissimo, che per l’occasione saluterà il pubblico con uno speciale interamente dedicato ad Amici. Il talk show condotto da Silvia Toffanin conclude così un’altra stagione da protagonista assoluta del weekend televisivo Mediaset. Ancora una volta il programma si conferma tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati dal pubblico, con ascolti molto solidi sia al sabato che alla domenica. Gli ascolti premiano ancora Verissimo. Anche quest’anno Verissimo ha mantenuto la leadership nella sua fascia oraria, registrando ottimi risultati nel weekend di Canale 5. La trasmissione ha infatti ottenuto una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica, numeri in crescita rispetto alla stagione precedente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - “Vincente e autentica”: Canale 5 celebra Silvia Toffanin e il fenomeno Verissimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento CANALE 5 FESTEGGIA VERISSIMO E SILVIA TOFFANIN: “STILE UNICO E VINCENTE”Sabato 23 maggio, su Canale 5, con “Verissimo – Speciale Amici” si conclude la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin che ha dimostrato,... Sal Da Vinci a Verissimo, Silvia Toffanin come Mara Venier. Il regalo inaspettatoSal Da Vinci è tornato a Verissimo dopo la recente vittoria al Festival di Sanremo. Sabato 23 maggio, su Canale 5, Verissimo-Speciale Amici con Silvia ToffaninSabato 23 maggio, su Canale 5, con Verissimo - Speciale Amici si concluderà la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin che ha dimostrato, ancora una volta, ... ilmattino.it Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026Le interviste e gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nelle puntate di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 su Canale 5. superguidatv.it