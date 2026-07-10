The Gentlemen: Netflix svela il teaser e le foto della seconda stagione in arrivo il 3 settembre. Nel cast anche Sergio Castellitto e Benedetta Porcaroli. L’universo criminale ideato dal celebre regista britannico Guy Ritchie si appresta a fare il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo. Le prime sequenze inedite e i fotogrammi ufficiali della seconda stagione di The Gentlemen hanno finalmente fatto il loro debutto sul web, preannunciando un ciclo di otto nuovi episodi che saranno distribuiti in esclusiva sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal prossimo 3 settembre. La narrazione riprenderà le fila a dodici mesi di distanza dagli eventi precedenti, mostrando i protagonisti Eddie e Susie ormai pienamente operativi nella gestione delle attività illecite oltreoceano per conto del boss Bobby. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Gentlemen: svelato il teaser e le novità della seconda stagione, nel cast anche tre stelle italiane

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How The Boys Will Probably END

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