Roast in Peace 2 svelato il cast di vip e comici della nuova stagione

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, Prime Video ha svelato il cast della seconda stagione di Roast in Peace, il comedy show condotto da Michela Giraud in cui un gruppo di vip viene preso in giro da comici chiamati a “roastarli” in un immaginario funerale. Non ci sono calciatori, e questo. 🔗 Leggi su Today.it

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