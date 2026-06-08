È stato diffuso il primo teaser della seconda stagione della serie dedicata agli 883, intitolata Nord Sud Ovest Est. La nuova stagione, che ripercorre le tappe del gruppo musicale nel 1993, sarà disponibile dal 9 ottobre sulla piattaforma Sky. La serie narra gli eventi che hanno segnato il successo di Max e Mauro durante quell’anno.

Rilasciato il teaser di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie sugli 883: dal 9 ottobre su Sky le tappe del successo di Max e Mauro nel 1993. Il racconto televisivo dedicato a una delle formazioni più iconiche della musica pop italiana si arricchisce di un nuovo capitolo incentrato sul periodo d’oro della band. Attraverso la pubblicazione del primo filmato promozionale ufficiale, è stata annunciata la prosecuzione della serie biografica incentrata sulla nascita e sull’evoluzione del duo pavese. Al centro della trama di Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883, ci sarà il racconto delle vicende personali e professionali vissute dai due artisti durante un’annata cruciale, descritta dallo stesso Max Pezzali come il momento più significativo e daccapo trasformativo della propria intera esistenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nord Sud Ovest Est: rilasciato il primo teaser della seconda stagione della serie sugli 883

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

- 190 giorni a Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sky svela il primo teaser di Nord Sud Ovest Est, la nuova stagione della serie sugli 883

Quando esce Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie sugli 883 e perché è tanto attesaLa seconda stagione della serie dedicata agli 883 sarà disponibile dal 9 ottobre.

Temi più discussi: Max Pezzali a Lignano, stadio Teghil sold out per la data zero; Max Pezzali firma Topolino: nostalgia pop e fumetto si incontrano; NORD SUD OVEST EST - La leggendaria storia degli 883 continua su Sky con la seconda stagione; Max Pezzali riparte da Lignano con il tour negli stadi: la probabile scaletta. Orari e come arrivare.

Gli 883 tornano in tv, la leggenda continua: il teaser della nuova serie su Nord Sud Ovest Est x.com

La tempesta tropicale Amanda è più forte, nessuna minaccia per la terra, Disturbo 1 al largo del sud e sud-ovest del Messico ora a basso rischio in 48 ore e alto rischio in 7 giorni (20%/80%), Disturbo 2 al largo dell'America centrale ora a basso rischio in 48 or reddit

'Nord Sud Ovest Est': la seconda stagione degli 883 arriva il 9 ottobre su SkyLa seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883, una produzione Sky Original, si prepara al debutto in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 9 ottobre. Il ... it.blastingnews.com

Nord Sud Ovest Est : il capitolo finale della serie Sky sugli 883 promette benissimoArriva il 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW il secondo e ultimo capitolo della serie che racconta la nascita e il successo degli 883 ... vanityfair.it