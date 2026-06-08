Nord Sud Ovest Est | rilasciato il primo teaser della seconda stagione della serie sugli 883

Da 2anews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato diffuso il primo teaser della seconda stagione della serie dedicata agli 883, intitolata Nord Sud Ovest Est. La nuova stagione, che ripercorre le tappe del gruppo musicale nel 1993, sarà disponibile dal 9 ottobre sulla piattaforma Sky. La serie narra gli eventi che hanno segnato il successo di Max e Mauro durante quell’anno.

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Rilasciato il teaser di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie sugli 883: dal 9 ottobre su Sky le tappe del successo di Max e Mauro nel 1993. Il racconto televisivo dedicato a una delle formazioni più iconiche della musica pop italiana si arricchisce di un nuovo capitolo incentrato sul periodo d’oro della band. Attraverso la pubblicazione del primo filmato promozionale ufficiale, è stata annunciata la prosecuzione della serie biografica incentrata sulla nascita e sull’evoluzione del duo pavese. Al centro della trama di Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883, ci sarà il racconto delle vicende personali e professionali vissute dai due artisti durante un’annata cruciale, descritta dallo stesso Max Pezzali come il momento più significativo e daccapo trasformativo della propria intera esistenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

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