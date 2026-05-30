Il Monza ha scelto Paolo Bianco come nuovo allenatore in Serie A. Ex calciatore, Bianco ha lavorato come assistente con Allegri alla Juventus e ha seguito un percorso che lo ha portato ora sulla panchina del club brianzolo. La sua esperienza include anche un corso di formazione con De Zerbi, che ha contribuito alla sua crescita tecnica. Bianco sostituisce l’allenatore precedente e prende in mano la guida della squadra nel massimo campionato italiano.

di Andrea Bargione Paolo Bianco in Serie A col Monza: quello strano percorso e il “master” con Allegri alla Juve. Così il tecnico è approdato in massima serie. L’ immediato ritorno del Monza nel massimo campionato italiano non rappresenta solo una favola di redenzione sportiva, ma segna soprattutto la prima promozione in carriera da allenatore per Paolo Bianco. Un tecnico che ha saputo forgiare la propria identità calcistica lontano dalle luci della ribalta, attraversando una lunga gavetta fatta di staff tecnici, retrovie e scelte decisamente controcorrente. La sua scalata alla Serie A è il frutto di una scommessa audace della dirigenza, un ingrediente coraggioso che troppo spesso è mancato al nostro movimento negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Bianco in Serie A col Monza: ecco il tecnico che unisce De Zerbi ad Allegri

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Paolo Bianco dopo Cesena-Monza 1-3

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