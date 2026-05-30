Paolo Bianco in Serie A col Monza | ecco il tecnico che unisce De Zerbi ad Allegri

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza ha scelto Paolo Bianco come nuovo allenatore in Serie A. Ex calciatore, Bianco ha lavorato come assistente con Allegri alla Juventus e ha seguito un percorso che lo ha portato ora sulla panchina del club brianzolo. La sua esperienza include anche un corso di formazione con De Zerbi, che ha contribuito alla sua crescita tecnica. Bianco sostituisce l’allenatore precedente e prende in mano la guida della squadra nel massimo campionato italiano.

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di Andrea Bargione Paolo Bianco in Serie A col Monza: quello strano percorso e il “master” con Allegri alla Juve. Così il tecnico è approdato in massima serie. L’ immediato ritorno del Monza  nel  massimo campionato italiano  non rappresenta solo una  favola di redenzione sportiva, ma segna soprattutto la  prima promozione in carriera da allenatore per Paolo Bianco. Un tecnico che ha saputo  forgiare la propria identità calcistica  lontano dalle luci della ribalta, attraversando una  lunga gavetta  fatta di staff tecnici, retrovie e  scelte decisamente controcorrente. La sua  scalata alla Serie A  è il frutto di una  scommessa audace della dirigenza, un ingrediente coraggioso che troppo spesso è mancato al nostro movimento negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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