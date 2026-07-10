Il trasferimento di Anan Khalaili all’Inter si avvicina, dopo un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro e i dirigenti dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore effettuerà test medici nel weekend. La trattativa si è conclusa con successo, secondo fonti ufficiali. Khalaili passerà all’Inter a seguito di questa fase di verifica clinica, prima di firmare il contratto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da entrambe le parti.

Il blitz di Piero Ausilio ha portato i suoi frutti. Anan Khalaili sta per diventare un giocatore dell’ Inter, a seguito del faccia a faccia avuto dal direttore sportivo nerazzurro con i dirigenti dell’Union Saint-Gilloise. Già oggi l’esterno israeliano classe 2004 dovrebbe affrontare le visite mediche a Milano, quindi firmerà un quinquennale a 2,2 milioni di euro a stagione con la sua nuova squadra. Un balzo in avanti importante, dal massimo campionato belga a quello italiano. Un trasferimento che fa storia in Israele (mai un giocatore del Paese mediorientale è stato valutato 25 milioni di euro più bonus, il 15% circa dei quali andranno al Maccabi Haifa) e che inserisce un tassello rimasto vuoto dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid e la scelta di Marco Palestra di andare al Chelsea, ignorando la lunga corte dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Test medici fissati nel weekend. Inter, volata vincente: è fatta per Khalaili

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