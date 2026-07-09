Inter fatta per Anan Khalaili | accordo raggiunto visite mediche nel weekend

Da calcionews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha concluso l’accordo per l’acquisto di Anan Khalaili, con un investimento di 25 milioni di euro più bonus. L’operazione è stata definita e ora si attende solo l’annuncio ufficiale. Khalaili effettuerà le visite mediche nel corso del weekend, prima di diventare ufficialmente un giocatore nerazzurro.

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I nerazzurri chiudono l’operazione: affare da 25 milioni più bonus, ora manca solo l’ufficialità per Khalaili all’Inter. L’ Inter ha definito l’arrivo di Anan Khalaili, completando con successo la trattativa che porterà l’esterno a vestire la maglia nerazzurra. Come riportato da Fabrizio Romano, tra i principali esperti di calciomercato internazionale, l’accordo tra i due club è stato raggiunto al termine dell’incontro decisivo che ha visto la presenza del direttore sportivo Piero Ausilio. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’intesa prevede un investimento complessivo di 25 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno eventuali bonus legati al rendimento del giocatore e agli obiettivi concordati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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