Una donna era alla guida di un’auto Tesla a 100 kmh in autostrada, mentre dormiva con due bambini accanto. Un video mostra il veicolo che procede senza conducente attivo, in una corsa trafficata tra Golden e Revelstoke, nella British Columbia. La registrazione ha riacceso il dibattito sul funzionamento dell’Autopilot, anche se non sono state ancora rese pubbliche ulteriori informazioni sulle eventuali conseguenze o indagini in corso.

Sfrecciava a cento chilometri orari sull’ autostrada che collega Golden e Revelstoke, nella British Columbia (Canada), in una affollatissima e trafficata domenica estiva. Ma a colpire il motociclista che la stava sorpassando non è stata la velocità, bensì la totale assenza di controllo: al posto di guida di una Tesla, una donna era profondamente addormentata. Le sue mani erano completamente staccate dal volante e gli occhi, coperti da un paio di occhiali da sole, non stavano decisamente guardando la strada. A rendere lo scenario ancora più inquietante è stata la presenza a bordo di due bambini, anch’essi addormentati sul sedile posteriore. Il testimone ha filmato la scena surreale con il telefono cellulare, condividendo poi il video su Facebook per denunciare l’accaduto: «È assolutamente incredibile quello a cui abbiamo appena assistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tesla lanciata a 100 all’ora in autostrada mentre la donna al volante dorme con accanto due bambini: il video choc riaccende il caso Autopilot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modena, il VIDEO CHOC del marocchino Salim el Koudri che con l’auto investe i passanti, Citroen C3 lanciata a 100 km/hUn video diffuso in rete mostra un incidente avvenuto in pieno centro a Modena, dove un uomo di 30 anni con cittadinanza marocchina ha investito...

Raheem Sterling drogato al volante della Lamborghini: il video-chocRaheem Sterling è stato fermato al volante di una Lamborghini mentre era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.