Madre dorme al volante della Tesla a 100 km h con due figli a bordo | il video shock in autostrada e gli occhiali da sole per beffare i controlli

Una donna è stata filmata mentre sembrava dormire al volante di una Tesla che viaggiava a circa 100 kmh su un’autostrada in Canada, con due bambini a bordo. La scena si è verificata in un tratto autostradale della British Columbia. La donna indossava occhiali da sole, apparentemente per evitare controlli visivi da parte delle forze dell’ordine.

Una donna è stata ripresa mentre sembrava dormire al volante di una Tesla lanciata a circa 100 chilometri orari su un’autostrada della British Columbia, in Canada, con due bambini a bordo. Il video, girato da un automobilista che stava sorpassando il veicolo sulla tratta tra Golden e Revelstoke, sta facendo il giro dei social e ha portato la polizia canadese ad avviare un’indagine su un possibile utilizzo illecito dei sistemi di guida automatizzata. Lo shock dell’automobilista: «Orribile». Nelle immagini la conducente appare con gli occhi coperti dagli occhiali da sole e lontani dalla strada, mentre le mani non sembrano essere sul volante. Anche i due bambini presenti nell’auto sembrano dormire. 🔗 Leggi su Open.online

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