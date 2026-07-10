Il finestrino si rompe sul volo Ryanair | passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato fuori

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un finestrino si è rotto su un volo Ryanair partito da Salonicco, provocando una decompressione della cabina. Un passeggero è stato trattenuto dalla moglie per evitare di essere risucchiato fuori. Il volo è atterrato senza altri incidenti. Nessun altro passeggero ha riportato ferite o danni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Paura su un volo Ryanair partito da Salonicco: un finestrino del Boeing 737-8AS si è rotto durante il viaggio, causando una decompressione della cabina. Un passeggero serbo di 61 anni, seduto vicino al finestrino, è rimasto ferito ed è stato salvato dalla moglie e dagli altri viaggiatori prima del rientro dell'aereo in Grecia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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