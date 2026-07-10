Terrore su Ryanair si rompe un finestrino in volo passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato | l’atterraggio d’emergenza in Grecia

Un finestrino di un aereo Ryanair si è rotto poco dopo il decollo, durante la salita, ferendo un passeggero. La coppia seduta vicino al finestrino ha trattenuto l’uomo per evitare che fosse risucchiato. L’aereo è tornato in emergenza all’aeroporto di Salonicco, dove è atterrato in sicurezza. Un passeggero è rimasto ferito nell’incidente.

Un finestrino del Boeing 737 Ryanair si è rotto poco dopo il decollo, durante la fase di salita, provocando il ferimento di un passeggero e costringendo il velivolo a un rientro d’emergenza all’aeroporto di Salonicco, in Grecia. Secondo le prime testimonianze raccolte tra i viaggiatori a bordo, il passeggero, un 61enne di origine serba seduto vicino al finestrino, sarebbe stato trattenuto dalla moglie e da un’altra persona per evitare che venisse risucchiato verso l’esterno a causa della depressurizzazione. Cos’è successo sul volo Ryanair. L’incidente si è verificato oggi 10 luglio sul volo FR1879 diretto da Salonicco a Memmingen, in Germania. 🔗 Leggi su Open.online

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TERRORE SUL VOLO RYANAIR DA CATANIA: ATTERRAGGIO D'EMERGENZA A MALPENSA PER PROBLEMA AL CARRELLO

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