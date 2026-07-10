Panico sul volo Ryanair | si stacca un pezzo del motore e rompe il finestrino passeggero trattenuto a bordo dalla moglie per non essere risucchiato Si è salvato perchè aveva ancora la cintura allacciata

Un pezzo del motore di un Boeing 737 di Ryanair si è staccato poco dopo il decollo da un aeroporto in Grecia, rompendo un finestrino e provocando danni all’interno dell’aereo. Un passeggero è stato trattenuto dalla moglie per evitare che fosse risucchiato dall'apertura, rimanendo comunque in cabina perché aveva la cintura di sicurezza allacciata. L’incidente si è verificato venerdì 10 luglio.

Un grave incidente aereo si è verificato nella mattinata di venerdì 10 luglio a bordo di un Boeing 737 di Ryanair. Poco dopo il decollo dall’aeroporto di Salonicco, in Grecia, un frammento del motore destro si è sganciato in volo, impattando violentemente contro uno dei finestrini passeggeri e mandandolo in frantumi. La repentina differenza di pressione ha generato una violenta decompressione all’interno della cabina, investendo un passeggero di 61 anni seduto sul lato del finestrino danneggiato. L’uomo è stato parzialmente spinto verso l’esterno dell’aeromobile ed è stato tratto in salvo unicamente grazie all’intervento tempestivo della moglie e di un altro passeggero, che lo hanno trattenuto a forza all’interno dell’abitacolo fino all’atterraggio di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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