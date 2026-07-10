Due cittadini indiani senza fissa dimora e irregolari sul territorio sono stati arrestati dai Carabinieri nel centro di Terracina, dopo che un anziano è stato aggredito per soldi. Un parente ha chiamato il 112, segnalando l'aggressione. I due sono stati fermati poco dopo, in seguito alla segnalazione, e portati in caserma. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e minacciata.

Due cittadini indiani sono stati arrestati per tentata rapina ai danni di un anziano nel centro di Terracina. I due, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati fermati dai Carabinieri dopo una segnalazione al 112. L’intervento è stato reso possibile grazie all’allarme lanciato da un parente della vittima, che ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e bloccare i responsabili. La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando al 112 N.U.E. è arrivata una segnalazione che indicava la presenza di tre persone intente ad aggredire un anziano nel centro cittadino di Terracina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terracina, anziano aggredito in centro per soldi: un parente dà l'allarme, due arresti

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