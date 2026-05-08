Sfruttato e aggredito | arrestati due coinquilini che rapinavano un anziano
Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato un anziano, dopo averlo isolato nella sua abitazione per diversi mesi. Secondo le indagini, i coinquilini avrebbero aggredito il pensionato più volte, lasciandolo con ferite che sono state medicate in ospedale. Le forze dell'ordine hanno raccolto prove che collegano i due agli atti criminosi, portando all'arresto e alla successiva custodia cautelare.
? Punti chiave Come hanno fatto i coinquilini a isolare l'anziano per mesi?. Quali ferite ha riportato il pensionato dopo le violenze subite?. Come sono stati scoperti i due malviventi durante il mercato?. Perché la vittima veniva costretta a spostarsi tra diverse province?.? In Breve Sfruttamento iniziato ad agosto 2025 tramite convivenza forzata e prestiti personali.. Vittima trasportata al Pronto Soccorso Torrette di Ancona con gravi fratture fisiche.. Aggressori spostati tra le province di Ravenna e L'Aquila per evitare controlli.. Sindaca Stefania Signorini loda l'operato della Polizia Locale di Falconara Marittima.. La Polizia Locale di Falconara Marittima ha arrestato lunedì 4 maggio un uomo di 45 anni originario di Tornese e una donna di 55 anni residente a Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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