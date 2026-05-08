Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato un anziano, dopo averlo isolato nella sua abitazione per diversi mesi. Secondo le indagini, i coinquilini avrebbero aggredito il pensionato più volte, lasciandolo con ferite che sono state medicate in ospedale. Le forze dell'ordine hanno raccolto prove che collegano i due agli atti criminosi, portando all'arresto e alla successiva custodia cautelare.

? Punti chiave Come hanno fatto i coinquilini a isolare l'anziano per mesi?. Quali ferite ha riportato il pensionato dopo le violenze subite?. Come sono stati scoperti i due malviventi durante il mercato?. Perché la vittima veniva costretta a spostarsi tra diverse province?.? In Breve Sfruttamento iniziato ad agosto 2025 tramite convivenza forzata e prestiti personali.. Vittima trasportata al Pronto Soccorso Torrette di Ancona con gravi fratture fisiche.. Aggressori spostati tra le province di Ravenna e L'Aquila per evitare controlli.. Sindaca Stefania Signorini loda l'operato della Polizia Locale di Falconara Marittima.. La Polizia Locale di Falconara Marittima ha arrestato lunedì 4 maggio un uomo di 45 anni originario di Tornese e una donna di 55 anni residente a Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfruttato e aggredito: arrestati due coinquilini che rapinavano un anziano

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