Anziano aggredito e rapinato alle poste si cercano due uomini

Un uomo di 74 anni è stato aggredito e derubato davanti a un ufficio postale. L’episodio è avvenuto giovedì scorso, circa alle 10, quando la vittima stava prelevando contanti dal bancomat. Due uomini sono ricercati dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La rapina si è verificata all’esterno dell’edificio, in un'area pubblica.

Anziano di 74 anni rapinato all'esterno dell'ufficio postale, a Nocera Inferiore. E' accaduto giovedì scorso, intorno alle 10, mentre la vittima prelevava contanti all’ATM.La rapinaDue le persone che ora cercano i carabinieri. Una di queste, avrebbe bloccato il collo con violenza all'anziano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Low-rank cop fights his way to the top, becoming a ruthless kingpin ruling cops and gangs

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