Il rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che la tutela dell’ambiente è una priorità istituzionale. Ha sottolineato che questa tutela è collegata alla salute, alla dignità delle persone e al futuro delle comunità. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto legato alle problematiche della Terra dei Fuochi. Nessun dettaglio sui provvedimenti o azioni specifiche è stato fornito. La comunicazione si è concentrata sull'importanza di proteggere l’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti “La tutela dell’ambiente coincide con la tutela della salute, della dignità delle persone e del futuro delle nostre comunità. È una responsabilità che chiama tutte le istituzioni a un impegno concreto, condiviso e costante”. Così l’assessora all’Ambiente, alle Politiche Abitative e alle Pari Opportunità della Regione Campania, Claudia Pecoraro, a margine del tavolo istituzionale sulla Terra dei Fuochi, svoltosi ieri presso la Real Tenuta di Carditello, promosso dalle Prefetture di Napoli e Caserta con la partecipazione del commissario straordinario per le bonifiche, delle amministrazioni competenti, degli enti tecnici, delle associazioni e dei comitati civici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, Pecoraro: “Tutela ambiente priorità istituzionale”

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Acerra 20 gennaio 2026. Ambiente, bonifiche e comunità: il quadro attuale

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