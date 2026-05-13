Terra dei Fuochi tavolo istituzionale a Casoria con comitati Prefetto e forze dell’ordine

Un tavolo istituzionale si è riunito a Casoria, coinvolgendo rappresentanti dei comitati, il Prefetto e le forze dell’ordine. Durante l’incontro, il sindaco ha parlato di volere un modello pratico da applicare sui territori. La riunione è stata convocata per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi, con l’obiettivo di coordinare le azioni e condividere strategie. La discussione si è svolta nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto coinvolto.

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