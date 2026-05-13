Terra dei Fuochi tavolo istituzionale a Casoria con comitati Prefetto e forze dell’ordine

Da primacampania.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tavolo istituzionale si è riunito a Casoria, coinvolgendo rappresentanti dei comitati, il Prefetto e le forze dell’ordine. Durante l’incontro, il sindaco ha parlato di volere un modello pratico da applicare sui territori. La riunione è stata convocata per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi, con l’obiettivo di coordinare le azioni e condividere strategie. La discussione si è svolta nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto coinvolto.

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Il sindaco di Casoria Raffaele Bene: “Costruire modello concreto sui territori”. Il sindaco di Casoria  Raffaele Bene  interviene a margine del vertice istituzionale dedicato alla Terra dei Fuochi, svoltosi presso la sala consiliare del Comune di Casoria, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni ambientaliste e dei comitati civici impegnati nella tutela del territorio. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, S.E. il Prefetto di Napoli Michele di Bari, i sindaci dell’area nord della provincia di Napoli, tra cui i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Acerra e Caivano, oltre a delegazioni delle forze dell’ordine, della Prefettura, dell’Arpa Campania, dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito e delle realtà associative impegnate sul fronte ambientale.🔗 Leggi su Primacampania.it

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