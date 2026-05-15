Nella regione nota come Terra dei Fuochi, le autorità stanno portando avanti controlli regolari e diffusi per affrontare i reati ambientali legati agli incendi di rifiuti. Questi controlli vengono effettuati sulla base delle direttive stabilite dai Prefetti delle province di Napoli e Caserta, rispettivamente Michele di Bari e Lucia Volpe. Le operazioni sono in corso da tempo e mirano a garantire la tutela dei territori coinvolti.

Tempo di lettura: 3 minuti Proseguono in Terra dei fuochi i controlli diffusi e continuativi per il contrasto agli illeciti ambientali, secondo le direttive definite dai Prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe. Nei primi 4 mesi del 2026, il dispositivo di prevenzione interforze, attivato, in via dedicata, da Forze dell’ordine ed Esercito, ha fatto registrare 525 persone denunciate per illeciti ambientali e ben 34 arresti; 259 siti produttivi sottoposti a sequestro su 460 controllati; 450 veicoli sequestrati; circa 3 milioni e mezzo di euro di sanzioni pecuniarie amministrative; 90 patenti ritirate. Particolarmente rilevante il dato degli arresti in flagranza differita dei responsabili di incendi dolosi di rifiuti, individuati grazie alle immagini delle fototrappole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, nuove attività a tutela dei territori e contrasto agli incendiari di rifiuti

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