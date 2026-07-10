Un uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver aggredito tre persone con un machete, una spranga e un coltello al parco della Montagnola l’11 ottobre scorso. Le vittime, tutte estranee alla vicenda, sono state ferite durante l’attacco. La sentenza è stata emessa dopo il processo, che ha accertato il tentato omicidio. Nessuna delle vittime ha riportato conseguenze letali.

Con un machete, un coltello e una spranga aggredirono e ferirono tre innocenti, del tutto estranei alla vicenda, al parco della Montagnola l’11 ottobre scorso. Un 25enne tunisino, accusato di tentato omicidio, è stato condannato a 12 anni di carcere – come aveva chiesto il pm Giampiero Nascimbeni –, e alla misura di sicurezza dell’ espulsione dall’Italia una volta scontata la pena. Si è chiuso così, ieri mattina, il processo in abbreviato davanti alla gup Roberta Malavasi. Se il 25enne è stato condannato, risulta ancora ricercato, invece, il fratello, 28 anni: anche lui accusato del tentato omicidio a colpi di machete, coltello e spranga – in concorso con altre persone rimaste ignote – di tre uomini, due senegalesi e un gambiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio al parco. Aggredì tre uomini con machete e spranga. Condannato a 12 anni

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Tenta di strangolare un bambino al parco davanti alla mamma: 29enne bloccato da passante

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