In carcere per omicidio esce dopo 19 anni e accoltella una donna a Brescia | condannato a 5 anni per tentato omicidio

Un uomo di 49 anni, condannato a oltre cinque anni per tentato omicidio, è uscito dal carcere dopo 19 anni di detenzione. In precedenza aveva scontato una condanna per omicidio. Dopo la scarcerazione, ha aggredito una donna a Brescia, colpendola con un coltello. L’uomo, di origini montenegrine, è stato arrestato e ora dovrà scontare la pena stabilita per l’aggressione.

Bledar Ujka Afikat, 49 anni, montenegrino, è stato condannato a 5 anni e 3 mesi per tentato omicidio dopo aver accoltellato una donna in centro a Brescia. Scontò già una pena di 19 anni per aver accoltellato un uomo nel 2004. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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