Vetralla condannato il 32enne | aggredì una 15enne al parco

Un uomo di 32 anni residente a Vetralla è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per aver aggredito sessualmente una ragazza di 15 anni nel parco. La sentenza è stata emessa in seguito alle accuse di violenza sessuale che lo riguardano. La vicenda si è svolta nel territorio della provincia, con il processo che si è concluso con la condanna dell’imputato.

Un trentaduenne residente a Vetralla è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di una quindicenne. Il provvedimento, emesso dal collegio, ha preso in esame i fatti accaduti nel parco della villa comunale del paese durante un pomeriggio di marzo di due anni fa. La vicenda risale al 5 marzo 2024, quando la giovane vittima si trovava nella villa comunale insieme ad alcuni amici per una passeggiata. Intorno alle ore 17:00, il trentenne si è avvicinato all’adolescente che era seduta su una panchina, inizialmente toccandole le spalle e tentando di baciarle la guancia. Nonostante la ragazza abbia cercato di allontanarsi per evitare il contatto non gradito, l’uomo l’ha seguita bloccandola nuovamente con una mano sulla spalla, mentre con l’altra ha palpeggiato il suo fondoschiena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vetralla, condannato il 32enne: aggredì una 15enne al parco Notizie correlate Violentò una 15enne nel parco Tiberio. Afgano condannato a 4 anni di carcerePrima l’avrebbe portata in una zona appartata del parco Tiberio, dietro alla casetta dell’acqua in disuso. Violenza sulla ciclabile: aggredì una donna di 60 anni, tunisino condannato a 12 anniModena, 24 marzo 2026 – L’unica ‘attenuante’ concessa è stata quella della minore età.