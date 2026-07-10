tentata rapina al campione chiesti 3 anni e 8 mesi

Un giovane di 18 anni, accusato di aver tentato di rapinare una collana alla stazione ferroviaria di Monza, rischia ora una condanna di tre anni e otto mesi di carcere e 1000 euro di multa. L’episodio si è verificato lo scorso mese, quando il ragazzo ha avvicinato un uomo e ha cercato di strappargli il gioiello. Il tentativo è fallito e l’imputato è stato arrestato.

Tre anni e otto mesi di reclusione e mille euro di multa per la tentata rapina della collana alla stazione ferroviaria di Monza al giovane campione di pattinaggio su ghiaccio Edoardo Comi, che ha rischiato la carriera per una frattura al piede. È la condanna chiesta dalla pm della Procura di Monza Cinzia Citterio nel processo al Tribunale di Monza per un tunisino ventenne, già noto alle forze dell’ordine per le varie intemperanze commesse proprio alla stazione di via Arosio e la resistenza a pubblico ufficiale. La rappresentante della pubblica accusa ha puntato il dito sulla gravità delle lesioni riportate da Edoardo Comi, ventenne meratese,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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