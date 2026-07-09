La Procura di Monza ha chiesto una condanna di 3 anni e 8 mesi di reclusione e una multa di 1000 euro per tentata rapina. L'accusa riguarda un episodio avvenuto alla stazione ferroviaria, dove un giovane campione di pattinaggio su ghiaccio ha rischiato la carriera a causa di una frattura al piede durante il tentativo di sottrarre la collana. Il processo è in corso.

Monza, 9 Luglio 2026 - La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione e 1000 euro di multa per la tentata rapina della collana alla stazione ferroviaria di Monza al giovane campione di pattinaggio su ghiaccio Edoardo Comi, che ha rischiato la carriera per una frattura al piede. A processo al Tribunale di Monza un tunisino ventenne, già noto alle forze dell'ordine per le varie intemperanze commesse proprio alla stazione di via Arosio e la resistenza a pubblico ufficiale. La pm Cinzia Citterio ha puntato il dito sulla gravità delle lesioni riportate da Edoardo Comi, ventenne meratese, proprio in relazione al suo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, chiesti 3 anni e 8 mesi per la tentata rapina al campione di pattinaggio su ghiaccio Edoardo Comi

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