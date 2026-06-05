Un uomo è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione per rapina e tentata estorsione. La condanna riguarda Tancredi Antoniozzi, figlio di un deputato di un partito di centrodestra. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario riguardante le accuse di aver commesso i reati contestati. La vicenda coinvolge anche il ruolo di suo padre, senza che siano state adottate misure di interdizione o altre sanzioni nei confronti del politico.

Il gup di Roma ha condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di FdI Alfredo, per l’accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l’impianto accusatorio Antoniozzi jr faceva parte di una banda dedita alle rapine di Rolex di cui facevano parte altre tre persone. Il giudice ha disposto una condanna a 5 anni e 8 mesi per David Cesarini e a 3 anni Manuel Fiorani mentre ha assolto Michael Giuliano con la formula “per non aver commesso il fatto”. Tancredi Antoniozzi condannato: è il figlio di Alfredo, deputato di FdI Per la procura il figlio del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, era al vertice di una piccola gang di giovani dedita a rapine di orologi di lusso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tancredi Antoniozzi figlio di Alfredo deputato FdI condannato a 6 anni e 4 mesi: rapina e tentata estorsione

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