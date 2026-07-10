Un tentativo di furto con spaccata è avvenuto in una pizzeria d’asporto di Bergamo, situata in via Locatelli. I ladri hanno tentato di forzare la vetrata, ma questa ha resistito. Nel locale c’erano le moto per le consegne con le chiavi inserite. Il proprietario ha riferito che il locale è aperto da cinque anni e non aveva mai avuto problemi simili prima. È l’ennesimo episodio di questo tipo nella zona.

IL CASO. Nel locale c’erano le moto per le consegne con le chiavi inserite. Il titolare: «Aperti da 5 anni, mai successo nulla». Ennesima spaccata a Bergamo. È accaduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla pizzeria d’asporto Dolce Pizza, nella parte alta di via Locatelli. Qualcuno ha tentato di sfondare a calci il vetro della porta d’ingresso del locale. Ma dopo alcuni tentativi ha abbandonato il suo intento perché la vetrata ha resistito, nonostante sia stato danneggiato. Se ne è accorto mercoledì il titolare, Roberto Fraschini, 31 anni, residente in città, che ha provveduto a fare denuncia. «Dentro avevo il fondo cassa e le moto per le consegne con le chiavi inserite – racconta –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asporto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo, un’altra spaccata in centro: nel mirino l’Ottica Savoldi. Ladri immortalati dalle telecamereNella notte tra mercoledì e giovedì a Bergamo si è registrata un’altra spaccata in centro città.

Spaccata nella notte: rompe la vetrata del negozio, ma scappa senza bottinoNella notte tra il 24 e il 25 aprile, un negozio di Seregno è stato preso di mira da un ladro che ha rotto una vetrata per entrare.

Temi più discussi: Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asporto; Furti di bici, è boom. L’ultimo in viale Gramsci; Furto con spaccata in una gioielleria di Somma Vesuviana; Sondrio, allarme al supermercato: l'auto usata come ariete.

Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asportoNel locale c’erano le moto per le consegne con le chiavi inserite. Il titolare: Aperti da 5 anni, mai successo nulla. ecodibergamo.it

Tentano la spaccata con un camion dei rifiuti, nuovo assalto al negozio Sportissimo ift.tt/VAFcTPD ift.tt/Ct7rhN4 x.com

Tentata spaccata in centro a Bergamo: colpita l’Ottica Isnenghi di via Tasso - VideoTentata spaccata nella notte tra giovedì e venerdì 3 luglio all’Ottica Isnenghi, storica insegna di via Tasso 62 a Bergamo. I ladri hanno provato a forzare vetrina e porta, ma il vetro antisfondamento ... ecodibergamo.it