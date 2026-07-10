Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo ma la vetrata resiste Nel mirino una pizzeria d’asporto

Da ecodibergamo.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tentativo di furto con spaccata è avvenuto in una pizzeria d’asporto di Bergamo, situata in via Locatelli. I ladri hanno tentato di forzare la vetrata, ma questa ha resistito. Nel locale c’erano le moto per le consegne con le chiavi inserite. Il proprietario ha riferito che il locale è aperto da cinque anni e non aveva mai avuto problemi simili prima. È l’ennesimo episodio di questo tipo nella zona.

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IL CASO. Nel locale c’erano le moto per le consegne con le chiavi inserite. Il titolare: «Aperti da 5 anni, mai successo nulla». Ennesima spaccata a Bergamo. È accaduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla pizzeria d’asporto Dolce Pizza, nella parte alta di via Locatelli. Qualcuno ha tentato di sfondare a calci il vetro della porta d’ingresso del locale. Ma dopo alcuni tentativi ha abbandonato il suo intento perché la vetrata ha resistito, nonostante sia stato danneggiato. Se ne è accorto mercoledì il titolare, Roberto Fraschini, 31 anni, residente in città, che ha provveduto a fare denuncia. «Dentro avevo il fondo cassa e le moto per le consegne con le chiavi inserite – racconta –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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