Spaccata nella notte | rompe la vetrata del negozio ma scappa senza bottino

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, un negozio di Seregno è stato preso di mira da un ladro che ha rotto una vetrata per entrare. Tuttavia, una volta all’interno, l’individuo non ha portato via nulla e si è allontanato rapidamente. La scena è stata scoperta al mattino, quando il proprietario ha trovato i danni all’ingresso. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi, ma non ci sono ancora dettagli sull’identità dell’autore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui