Spaccata nella notte | rompe la vetrata del negozio ma scappa senza bottino
Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, un negozio di Seregno è stato preso di mira da un ladro che ha rotto una vetrata per entrare. Tuttavia, una volta all’interno, l’individuo non ha portato via nulla e si è allontanato rapidamente. La scena è stata scoperta al mattino, quando il proprietario ha trovato i danni all’ingresso. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi, ma non ci sono ancora dettagli sull’identità dell’autore.
Spaccata nella notte, ma il ladro scappa non portando via nulla. È successo nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Seregno. A essere preso di mira un negozio di abbigliamento in via Vincenzo da Seregno.La scoperta all’alba del 25 aprile quando l’addetto alla logistica, giunto sul posto per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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