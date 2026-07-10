Una donna è stata aggredita da un gruppo di persone che hanno tentato di scipparla, scaraventandola a terra. La scena ha attirato l’attenzione di una folla di persone di origine bengalese che si è subito precipitata in strada. Nella stessa notte, i soccorritori della Croce Gialla sono intervenuti in tre diversi punti del quartiere, tutti con interventi per feriti e trasporti in ospedale.

Una serata e una notte di lavoro intenso, quella di mercoledì, per i soccorritori della Croce Gialla chiamati a tre interventi in poche ore in altrettanti punti del quartiere Piano, tutti conclusi con il trasporto in ospedale. Il più serio mercoledì sera in Piazza d’Armi, dove una donna è rimasta ferita in quello che sembra un tentativo di scippo. Erano da poco passate le 20 quando, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, una cinquantenne di origine bengalese, mentre parlava al telefono, è stata avvicinata da un’altra persona che avrebbe tentato di strapparle l’apparecchio di mano. Nella colluttazione la donna è stata spinta a terra con violenza, riportando un trauma a una spalla e restando dolorante sull’asfalto in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentano di scipparla. Scaraventata a terra: una folla di bengalesi si precipita in strada

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