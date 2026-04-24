Rapina violenta in strada | donna aggredita alle spalle e scaraventata a terra

Una donna è stata vittima di una rapina violenta mentre passeggiava lungo via Fratelli Bandiera, vicino al centro di Brescia. All'improvviso, è stata aggredita alle spalle e scaraventata a terra da un individuo sconosciuto. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio, e la donna ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini.

Aggredita all'improvviso, mentre passeggiava lungo via Fratelli Bandiera, a due passi dal centro di Brescia. È quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 23 aprile, a una donna di 42 anni, vittima di un tentativo di rapina che si è consumato in pochi istanti.Secondo una prima ricostruzione, la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapina al negozio, dipendente scaraventata a terra: arrestato 32enne Donna accoltellata in strada a Palermo, un uomo l’ha colpita alle spallePalermo, 12 febbraio 2026 – È arrivata in ospedale in codice rosso dopo aver perso molto sangue. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lodi: 23enne reagisce alla rapina in strada e finisce all’ospedale; La Polizia di Stato esegue due misure cautelari e una denuncia a piede libero nei confronti di 3 persone, ritenute responsabili di una violenta rapina in pregiudizio di un rider, aggredito in strada, nel quartiere Borgo Roma, lo scorso mese di gennaio - Questura; Violenta e rapina due turiste conosciute in centro a Milano: caccia all’aggressore; Ragazza palpeggiata e rapinata in Dora Vanchiglia a Torino: uomo arrestato sul luogo di lavoro. Rapina violenta nel centro storico di Genova: arrestati due giovaniRapina violenta nel centro storico di Genova: arrestati due giovani sospettati per l’aggressione a un 20enne ferito in Vico Colalanza. ligurianotizie.it Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeIl 56enne è stato attaccato in via di Novoli: ha perso molto sangue, non è in pericolo di vita. A soccorrerlo un ufficiale della Croce rossa: Chiedeva aiuto, ho cercato di fermare l’emorragia. lanazione.it Anche il secondo autore della violenta rapina avvenuta in via Clavature lo scorso 12 aprile è stato identificato e arrestato.... - facebook.com facebook Rapina violenta a croceristi, per il giudice branco pronto a tutto x.com