Anziana di 85 anni scaraventata a terra e rapinata a Corato | ladri incastrati dalle telecamere

Il 15 gennaio 2026, una donna di oltre 85 anni è stata aggredita e derubata a Corato mentre camminava per strada. La vittima è stata spinta a terra da due uomini, che le hanno sottratto la borsa. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio, permettendo l’identificazione dei sospetti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini per procedere con l’arresto dei responsabili.

La mattina del 15 gennaio 2026, una donna di oltre 85 anni stava percorrendo a piedi una via di Corato quando è stata aggredita alle spalle, scaraventata a terra e derubata della borsa. Mentre era ancora a terra e tentava di resistere tenendosi stretta la borsetta, il rapinatore gliel'ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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