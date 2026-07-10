Tre giovani hanno tentato di dare fuoco a un senzatetto di 45 anni in via Washington. L’uomo, che dormiva davanti a un negozio, ha avvertito un forte bruciore al braccio ed è riuscito a mettersi in salvo. Sono stati visti fuggire immediatamente. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare i sospetti. Non ci sono altre persone coinvolte. La scena è stata segnalata da un passante.

Milano, 10 luglio 2026 – Dormiva in strada ieri notte, rannicchiato davanti a un negozio. A un certo punto l’uomo, un senzatetto di 45 anni di origini brasiliane, ha sentito un forte bruciore al braccio. Si è svegliato appena in tempo per riuscire a spostarsi ed evitare di essere raggiunto dal fuoco in altre parti del corpo. “Ho notato un contenitore di plastica con della carta incendiata all’interno”. Poco più in là, “tre ragazzi che si stavano allontanando velocemente”, così ha raccontato poco dopo ai carabinieri del Radiomobile. Il clochard ha chiesto aiuto ed è stato immediatamente soccorso dagli operatori di Areu, che prima l’hanno visitato in strada e poi accompagnato in codice verde all’ospedale San Giuseppe, dove i medici hanno riscontrato una lieve scottatura al braccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington. “Ho visto tre giovani scappare”. Ora è caccia aperta

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