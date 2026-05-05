Il testimone della morte di Antony Josue travolto sul Gra | Ho gridato di scappare poi l’ho visto volare

Un testimone ha raccontato di aver visto Antony Josue, la guardia giurata investita domenica sul Grande Raccordo Anulare mentre cercava di aiutare i passeggeri di un'auto ribaltata. Secondo la testimonianza, aveva gridato di scappare prima di vedere l’uomo volare a terra dopo l’impatto. La scena si è svolta nel traffico di domenica mattina, e l’uomo ha riferito di aver assistito alla tragica collisione.

Parla il testimone della morte di Antony Jouse, la guardia giurata travolta sul Gra domenica 3 maggio mentre cercava di soccorrere i passeggeri di un'auto ribaltata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Leggo. . Ucciso a 35 anni mentre cercava di soccorrere tre passeggeri di una Cinquecento. Antony Josue, 35 anni, era una guardia giurata e ha perso la vita lunedì 3 maggio 2026 verso le 5 del mattino, sul Grande Raccordo Anulare, allo svincolo con via Tus - facebook.com facebook

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