Tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington a Milano | si cercano tre ragazzi
Tre giovani avrebbero tentato di incendiare un senzatetto mentre dormiva davanti a un negozio in via Washington a Milano. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale con ustioni su un braccio. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Le ricerche dei sospetti sono in corso.
Alcuni ragazzi avrebbero provato a dare fuoco a un clochard che dormiva davanti al Bricocenter di via Washington a Milano. L'uomo è stato trasportato in ospedale con alcune ustioni sul braccio. Sul caso indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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