Tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington a Milano | si cercano tre ragazzi

Notizia in breve

Tre giovani avrebbero tentato di incendiare un senzatetto mentre dormiva davanti a un negozio in via Washington a Milano. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale con ustioni su un braccio. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Le ricerche dei sospetti sono in corso.