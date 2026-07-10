Tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington a Milano | si cercano tre ragazzi

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani avrebbero tentato di incendiare un senzatetto mentre dormiva davanti a un negozio in via Washington a Milano. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale con ustioni su un braccio. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Le ricerche dei sospetti sono in corso.

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Alcuni ragazzi avrebbero provato a dare fuoco a un clochard che dormiva davanti al Bricocenter di via Washington a Milano. L'uomo è stato trasportato in ospedale con alcune ustioni sul braccio. Sul caso indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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