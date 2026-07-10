Taylor Mega e l'importanza di rompere il tabù della cellulite Ai suoi follower, Taylor Mega confida: «Volevo pubblicarvi questa foto che mi ha fatto venire un po' di paranoie, perché io, come tante donne, sono un po' vittima di questi complessi. Ma poi ho pensato di pubblicarvela lo stesso. Parlo di questi buchi della cellulite. La pubblico perché intanto quando condivido questi contenuti noto che in tante mi ringraziate, quindi evidentemente c'è ancora bisogno di parlare di questo. E poi, seconda cosa, vi voglio portare a testimonianza la storia di una persona che mi sta molto vicino, senza ovviamente dire chi è. Ogni volta mi racconta che da giovane non si metteva mai i vestitini perché si vergognava di questi buchi che, come vedete, hanno anche le persone che si allenano tanto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Mega e la foto social con «i buchi della cellulite. C'è ancora bisogno di parlare di questo»

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